一般社団法人 神奈川県タクシー協会は、JR鶴見駅東口タクシー乗り場の状況をリアルタイムで確認できる映像配信を、2025年12月12日(金)から1月9日(金)までの期間限定で一般公開します。タクシー利用が増加する繁忙期に合わせ、利用者が事前に待機台数や混雑状況を確認できるようにすることで、スムーズな移動を支援する取り組みです。 神奈川県タクシー協会「JR鶴見駅東口タクシー乗り場 YouTubeライブ配信」 公開