来年２月２０日に中国への返還期限を迎える東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの「２０２６年春カレンダー」（４月始まり）を発売すると９日、カレンダー製作の株式会社トライエックス（本社＝埼玉・八潮市）が発表した。２１年６月２３日に日本で誕生したシャオシャオとレイレイは現在、日本で飼育されている唯一のジャイアントパンダ。カレンダー内には、２頭の姉で２３年に返還されたシャ