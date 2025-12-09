大慶古竜陸上シェールオイル国家級モデル区の生産現場。（１１月１９日撮影、ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）【新華社ハルビン12月9日】中国エネルギー大手、中国石油天然気集団（CNPC）傘下の中国石油大慶油田は5日、大慶古竜シェールオイルの年間生産量が100万トンを超えたと発表した。5年間の集中的な探査と開発を経て、大規模生産と採算性の確保を実現した。大慶油田が古竜陸上シェールオイル国家級モデル区の建設を始めた