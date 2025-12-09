将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が妊娠、出産に関するタイトル戦の規定変更を求め、日本将棋連盟に要望書を送付したことが分かったと９日、ＴＢＳ系情報番組「ひるおび」（月〜金曜・前１０時２５分）内の「ＪＮＮニュース」で報じた。同ニュースによると、日本将棋連盟は今年４月、タイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、対局の日程が出産予定日から数えて産前６週から、産