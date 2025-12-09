カイタックインターナショナルが運営する京都発祥のブランド「GRANDMA MAMA DAUGHTER（グランマ ママ ドーター）」の吉祥寺店が、2025年12月13日(土)にリニューアルオープン。ブランド設立15周年を迎え、新たなコンセプトと共に生まれ変わる店舗空間と、オープンを記念した特別なプレゼントが用意されています。 GRANDMA MAMA DAUGHTER 吉祥寺店 リニューアルオープン日：2025年12月13日(土)所在地：東京都武蔵野