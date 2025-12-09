東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）が、2026年2月15日に神奈川・横浜BUNTAIで開催される。今回、追加出演アーティストとしてaoenとCANDY TUNEの出演が発表された。【写真】アツいパフォーマンスに期待！aoen＆CANDY TUNEほか出演者たちの写真aoenは、HYBE傘下のYX LABELSで今年4月に結成された7人組J-POPボーイズグ