ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka(37)が9日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーの誕生日を祝った。「TORUお誕生日おめでとう」と書き出したTaka。「また一つ重ねましたな！」とつづって、メンバー・TORUとの2ショットをアップした。「まだまだこれからもよろしくお願いね！」とコメント。「わたくしも頑張ります！」と締めくくった。ファンからは「素敵に歳を重ねていて尊敬しか無い」「昔よく2人してこんなツ