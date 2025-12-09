０７年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「どんど晴れ」が９日、ＮＨＫＢＳで再放送され、ヒロイン・夏美（比嘉愛未）の驚き行為にネットも震えた。「どんど晴れ」は、横浜生まれのヒロインが婚約者の実家である岩手の名門旅館で女将修業をする物語。夏美は、婚約者の征樹（内田朝陽）が実家の旅館を次ぐと言ったことから、実家旅館の加賀美屋で女将修行を開始。だが、客であった小学生の翼を、母親の許可なく祭り見物に連れ出