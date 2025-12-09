ÃëÌëÏ¢Â³¹©»ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï²£¿Ü²ìÀþ¤ÈÁíÉðÀþ¤Î¡ÖÄ¾ÄÌ¡×Ãæ»ß¤âJRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¼óÅÔ·÷¤ÎÏ©Àþ¤ÇÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ç¤ÎÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤ä¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤Ç¤ÎÃëÌëÏ¢Â³¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ëÊä½¤¹©»ö¤òÀè¹Ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªµþÉÍÅìËÌÀþ¡ÖÆüÃæ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌë´Ö