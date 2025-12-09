来年の節分に向けた恵方巻き商戦が早くも始まりました。コメ価格の高騰で工夫を凝らした太巻きが登場しています。【映像】様々な工夫を凝らした恵方巻イオンはコメを使わず価格を抑えられるとして「タコス恵方巻」を提案しました。直径を1cm短くしてコメの量を減らし、去年より420円安くした太巻きも販売します。一方で「贅沢な寿司で縁起を担ぎたい」という声を受け、2026年にちなみ26種類の具材を入れたものや、ずわいがに