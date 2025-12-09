歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。若々しいヘアスタイルの秘訣を明かした。自身の頭髪について、近藤は「ケアっていうほどじゃないですけど」と切り出し、「こだわりのシャンプーとか、ヘアメークさんのオススメの物だとか、ドライヤーとか、そういうのはやっぱりちょっと気を遣っています」と告白。「あとは何にもしてないです」と打ち明けた。しかし「ここ2