タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、手際よくスイーツを作る様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】母の日&クリスマス仕様のケーキなど…プロ顔負けの手作りスイーツ（複数カット）2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。これまでに趣味で作ったお菓子をSNSで披露しており、母の日に贈ったカーネーションケーキや、フルーツをたくさん使ったクリスマスケーキなど、プロ顔