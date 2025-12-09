男子ゴルフの蝉川泰果（24＝アース製薬）が28年からの米ツアー挑戦を視野に、自宅に「秘密基地」を新設したことを明かした。蝉川は9日、東京都内で行われたピンゴルフのファン感謝デーに参加した。終了後に報道陣からオフのプランを聞かれて「新居ができるので、その新居の秘密基地の練習場でみっちりやろうかなと思っている」と話した。秘密基地にはショット練習ができるスタジオ、パット練習場、最新のトレーニング器具を備