俳優の瀬戸朝香（48）は、留学先のイギリスから帰国している、子どもたちへの思いを明かした。【映像】“パパそっくり”と話題の長男＆長女の写真2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、15歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、自宅で長女がピアノを弾いている姿、旅行中に撮影した親子の3ショットなど、子どもたちとの思い出を発信している。202