声優でタレントのソ・ユリがネットユーザーらを相手取った訴訟で勝訴し、心境を伝えた。【写真】ソ・ユリ、見事な美肉体12月9日、ソ・ユリは自身のインスタグラムに長文を掲載し、「多数の刑事告訴が進行され、捜査の結果、数百人の被疑者が特定され、起訴および処罰を受けた」と知らせた。彼女は昨年、スイムウェア姿で配信を行い、その後に拡散した悪質なコメントに対して、法的対応を取った経緯がある。長文を通じてソ・ユリは