福岡市の博多座＝2020年2月福岡市の劇場「博多座」が、大規模修繕のため2029年6月から休館を計画していることが分かった。関係者が9日、明らかにした。休館は30年9月までの16カ月間の見込み。期間中、歌舞伎や演劇などは館外公演として市内のホールなどで実施する予定。修繕は1999年の開館から30年を迎える節目に合わせた。1年以上の休館は、開館以来初めてとなる。博多座は市などが出資する第三セクター。