クレーンゲームの景品などとして流通し、本物の拳銃と同じ発射能力のあるプラスチック製の玩具銃「リアルギミックミニリボルバー」について、神奈川県警が回収を急いでいる。県内には約２９００丁出回っているとされるが、１１月末までに回収されたのは７６丁。来年以降は所持していると銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）に抵触する恐れがある。（滝川乃彩）捜査関係者によると、１１月上旬、大磯署に２丁のプラスチック製玩具