元テレビ東京アナウンサーでフリーの須黒清華が、8日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ最強優等生アナウンサー決定戦2025」（午後7時）に出演。マラソン中継の過酷さを語った。女子駅伝の実況を務めた経験があるという須黒は「大変でしたね。準備して、誰が来たかって名前をパッと思い浮かべて。準備したその方の資料を読む」と実況に求められるスピード感を語ると、「1カ月、2カ月くらいみんなで資料作りして、情報を頭に