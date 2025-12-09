「精神障害があれば犯罪を犯しても無罪になる」と聞くと、「罪に問われず、すぐ社会に戻れるのでは」と不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、実際には心神喪失によって刑事責任を問われなかった場合でも、再び同じような事件を起こさないために、医療観察法に基づく入院や通院などの措置が取られることがあります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へ寄せられた相談をもと