毎年、8月8日は「世界猫の日」。「猫と人が、もっと幸せに生きられる未来を」と願って制定された記念日です。今から4年前、その特別な日に、資材置き場に取り残された小さなきょうだい子猫が救い出されました。のちの「シンバ」くん（男の子）と「ナラ」ちゃん（女の子）です。すべては、Xユーザー・シンバとナラさん（@simba_nala_0808）の娘さんが、偶然ひとつのストーリーズ投稿を見つけたことから始まりました。【写真】きょう