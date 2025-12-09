中国人権研究会が編纂した「中国人権事業発展報告（2025）」（人権青書）がこのほど正式に発表されました。これは同研究会が2011年以降に発表した第15版目の人権青書です。 青書は全体報告、特別報告、事例調査研究報告など計28編と付録で構成されています。 全体報告は、改革のより一層の全面的深化に向けたさまざまな任務を実施する中で、中国の経済的・社会的・文化的権利や公民権、政治的権利の保障がよりバランスを保ち、各種