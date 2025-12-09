スズキ新型「“4人乗り”軽ワゴン」に反響殺到！スズキは、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」（2025年10月29日から11月9日まで開催）において、軽トールワゴンEVのコンセプトカー「Vision e-Sky」（以下、ビジョンeスカイ）を世界に向けて初公開しました。ビジョンeスカイは、日々の通勤や買い物、休日の遠出など、軽自動車を「生活の足」として愛用するユーザーの日常に寄り添うバッテリーEV（BEV）として開発されまし