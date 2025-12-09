J1アビスパ福岡は9日、DF安藤智哉（26）が「2025Jリーグ優秀選手賞」に選出されたと発表した。福岡の選手が選ばれるのは2023年のDF奈良竜樹、MF井手口陽介（現神戸）、FW山岸佑也（現名古屋）以来2年ぶり。J2大分から今季加入した長身DFの安藤はJ1初挑戦ながらリーグ戦で36試合に出場し、4得点をマーク。堅守の要を担うと同時に高い得点力でチームをけん引し、日本代表にも初選出された。優秀選手賞はJ1の20クラブの監督、選