中日が24年に西武でクローザーとして28セーブをマークしたアルバート・アブレイユ投手（30）と来季の契約で基本合意したことが9日、分かった。ドミニカ共和国出身の同投手は2020年にヤンキースでメジャーデビュー。レンジャーズ、ロイヤルズを経て、23年にヤ軍に復帰すると、同年は救援で自己最多となる45試合に登板した。24年には西武でプレーし、1メートル88の長身から繰り出す150キロ台中盤の威力ある直球、シンカー、ス