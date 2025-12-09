元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。食事の様子を公開した。「きしめん×味噌カツ丼」と書き出した鈴木。カツを口いっぱいに頬張り堪能するショットを掲載した。ファンからは「可愛すぎる」「供給うれし」「ホント美味しそうにいつも食べるよね」「幸せ共有してくれてありがとう」「美味しそうに食べる愛理ちゃん見れて幸せ」「ダブル炭水化物ですな」「