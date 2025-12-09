文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「就職ブランドランキング調査(早期)」の業界別結果を発表した。同調査は4月1日〜9月30日、2027年春入社希望(現大学3年生、現大学院1年生)8,952人を対象に、Web形式、アプリ、オンライン形式で実施した。金融業界ランキング金融業界では、1位が日本生命保険、2位が大和証券グループ、3位がSMBC日興証券だった。マスコミ業界のトップは博報堂、2