三井不動産は、2026年1月9日から18日、10社の共同参画企業とともにウェルネスイベント「美しく生きる」を、東京ミッドタウン日比谷にで開催する。ウェルネスイベント「美しく生きる」同イベントでは、人生100年時代に求められる心身の健やかさに着目し、心・体・生活を整えるヒントを提供する。1月9日・10日・16日は、全6プログラムの参加型シンポジウムを開催。9日のオープニングトーク「〜美しく生きる〜」には、俳優の石田ひか