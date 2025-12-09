タレント・所ジョージが９日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。長く芸能界で活躍する所にとって初めてラジオのレギュラー番組は、同局の「オールナイトニッポン」。始まったのは１９７７年で、まだ２２歳だったという。「あのころのオールナイトニッポン、えらい楽しかったよ。３時に終わるじゃん？そうすっとさあ、車で所沢に帰らなきゃいけないの」当時住んでいた埼玉県所沢