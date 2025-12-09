Uber Japanは、人口減少や高齢化、交通事業者の担い手不足などに伴う地域社会の移動課題を解消するため、公共ライドシェア導入を支援する専用サイトを開設した。地域交通施策における新たな移動手段の構築をサポート同サイトでは、制度の概要や導入プロセス、自治体・NPO向けのサポート内容を分かりやすく説明し、地域の実情に応じた移動手段の整備を後押しする。公共ライドシェアは、2024年4月に導入された「自家用車活用事業（日