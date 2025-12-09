国立劇場は９日、来年１月の新国立劇場中劇場「初春歌舞伎公演」（１月５〜２７日）の「通し狂言鏡山旧錦絵」の配役変更を発表した。１１月２４日に片岡亀蔵さん（享年６４）が火災で死去したことにより、牛島主税役を市村橘太郎に変更する。華やかな女性たちの世界に渦巻く陰謀とあだ討ちを描き、「女忠臣蔵」とも言われる物語。８代目尾上菊五郎が召使いお初、中村時蔵が中老尾上を演じる。