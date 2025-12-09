À¼Í¥¤ÎÀ¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£¸Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤ÇÀ¾Â¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬ÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï£¸Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¢À¾Â¼ÃÎÆ»µ·¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤Ï·ó¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£²£¹Æü¤ËÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¡Ö²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£