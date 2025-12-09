女子プロゴルフで今季年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）、男子プロの金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）、蟬川泰果（アース製薬）らが９日、都内で用具契約するピンゴルフジャパンのファン感謝イベントに出席した。同社の契約プロでは、今季は女子の佐久間が初優勝を含む４勝、鈴木愛（セールスフォース）が２勝、高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）が初Ｖの１勝、男子は金谷が１勝、蝉川が１勝、大岩龍一（