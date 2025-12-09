ＮＨＫ札幌放送局は放送開始１００年の今年、これまで保管してきた映像の中から北海道の子供の生活をテーマにお宝映像を集め「こども映像アルバム北海道」上映会を開催。ＮＨＫ総合北海道エリアで１２月１８日に放送する。ゲストはタカアンドトシ、司会は森崎博之、松本真季アナウンサーが担当する。「ＮＨＫＯＮＥ（新ＮＨＫプラス）」で見逃し配信予定のため、全国で視聴できる。「北海道の子ども」に関わる３万７０００件