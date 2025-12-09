こんにちは！ボクはシマエナガ。前にもお会いしましたよね。そう、北海道に住んでいるコトリですよ〜。猛暑を乗り越えて、いよいよボクたちの季節、冬がやってきましたよ〜。前回は自己紹介したので、今回は北海道で出会う仲間たちを紹介するね！なんといっても、赤い羽根の色がかわいらしいベニヒワさん。冬になるとやってくるトリですよ。春になると雪の上で木の実をついばんでいるんですよ。お次はとってもくいしんぼうなウソ