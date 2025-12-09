フィッシュ（魚紋） 手のひらに魚のような形をしたマークを持つ人がいます。これは、フィッシュ（魚紋）と呼ばれるもので、幸運をもたらす吉サインです。このマークは、単独で現れたり、主要線上に現れたり様々な現れ方をしますが、いずれにしても、幸運のサインです。元々持っている人は、不定期ではあるが幸運なことが起こりやすいことを示し、突然このマークが現れたら近い未来に幸福な出来事が訪れることを