アジア株香港株続落、FOMCタカ派化を警戒豪州株上下動、利下げサイクル終了 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 25539.97（-225.39-0.87%） 中国上海総合指数 3918.83（-5.25-0.13%） 台湾加権指数 28257.76（-46.02-0.16%） 韓国総合株価指数 4139.04（-15.81-0.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8590.30（-34.14-0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84713.94（-388.75-0.46%） ア