東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 中銀政策金利（12月）12:30 結果3.60% 予想3.60%前回3.60% ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相 投機的動向含め過度な変動や無秩序な動きに必要応じ適切対応 為替はファンダメンタルズに沿って安定的推移が重要 【豪州】 豪中銀声明 インフレは22年のピーク以降大幅に低下したものの足元では上昇傾向 最近のデータ