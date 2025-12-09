タレントの新山千春（44）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。8日に青森県八戸市で起こった震度6強の地震について言及した。青森市出身の新山は「青森での大きな地震…皆さん大丈夫でしょうか?心配です」と心境をつづった。「わたしは家族や友人と連絡を取りながら状況を確認しています」と家族や友人らと連絡を取り合っていることも報告。「今の青森は1度でかなり寒いですよね。寒い中で避難されてる方も