アメリカのトランプ大統領が進めるロシアとの「和平案」をめぐり、ウクライナのゼレンスキー大統領は、改めて領土問題で譲る考えはない姿勢を示しました。【映像】会談の様子ゼレンスキー大統領は8日、イギリスのスターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と和平案の中の領土問題などについて協議しました。ゼレンスキー氏は会談後、「我々は何ひとつ諦めたくない。このために我々は戦いを続けている」