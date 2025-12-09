タレントで女優の矢沢心（44）が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良しタレントとの2ショットを披露した。矢沢は「あきちゃんといる時間はあっという間なんだけど短い時間でたくさん笑います」「いつもはっぴーなあきちゃん」と投稿。タレントのほしのあき（48）との並んで笑顔を見せる写真を掲載した。お互いのSNSで度々登場する2人はプライベートでも中が良さそうで、矢沢もほしのも同じ12年に出産してママになった同士