歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて経験した大阪の舞台公演中の出来事を振り返った。近藤にまつわるウワサとして「舞台公演で大阪入りする時に“ビリヤード台を用意したら行く”」とのエピソードに、近藤は「ホント」と回答。「僕、東京で柔道とか空手の道場みたいに順位が付いているお店に行くぐらい、ビリヤードにハマってた」と回想。「それで腕が鈍っち