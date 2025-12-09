アメリカのトランプ大統領は、半導体大手エヌビディアが手がけるAI＝人工知能向け半導体を中国に輸出することを認めると表明しました。【映像】トランプ大統領のSNSトランプ大統領は8日、自身のSNSで中国の習近平国家主席に対し、エヌビディア製のAI向け半導体「H200（エイチ・ニヒャク）」の中国への輸出を認めると伝えたと投稿しました。習主席は「前向きな反応」を示したとしています。トランプ大統領はエヌビディア製の