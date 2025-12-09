8日夜、震度6強の地震に見舞われた青森県・八戸市では、地震の影響で市内の小中学校と8つの高校が休校となっています。青森県立八戸西高校では図書館の本が地震の影響で散乱し、一部の固定されていた本棚も倒れてしまうなどの被害がありました。図書室に飾られていたクリスタルの楯も床に落下し、ガラス片が散らばっていました。教室でも天井の照明が外れたり、一部の壁面タイルも落下するなど校内20カ所ほどで被害が確認されてお