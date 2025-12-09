12月9日、特殊詐欺未遂の容疑で15歳の少年が逮捕されました。逮捕されたのは滋賀県草津市に住む自称、建設作業員の少年（15）です。警察によりますとこの少年は、ほかの者と共謀し、ことし11月17日、共謀者が新潟市北区に住む70代の女性の自宅に複数回にわたる電話をかけ、女性の息子などを装って「カバンと会社の書類をなくしてしまった。支払いのために100万円が必要だ」などと息子が現金を至急必要としているとウソの話をし、息