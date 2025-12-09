福山雅治の新曲「木星 feat. 稲葉浩志」が、12月24日公開の自身の主演映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌に起用。また、同曲のインスト音源を使用した映画のティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】福山雅治、新曲「木星 feat. 稲葉浩志」を使用した『映画ラストマン -FIRST LOVE-』ティザー映像） 本楽曲は、福山が作曲、編曲、プロデュース、作詞を稲葉浩志（B'z）が手掛けている