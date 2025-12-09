ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹが４日続伸している。９日、米ミリ・キャピタル・マネジメントによる宝＆ＣＯの保有割合が従来の１１．７６％から１３．２４％に上昇していたことが、同日に関東財務局に提出された変更報告書によって明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。報告義務発生日は２日。保有目的の項目には「投資（ファンド及び投資一任契約に基づく顧客の資産の運用）及び状況に応じて経営陣への助言、重要提