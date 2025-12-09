不同意わいせつの容疑できょう（9日）逮捕されたのは、香川県丸亀市三条町の派遣社員の男（53）です。 警察によりますと、男は今年1月ごろから2月ごろまでの間に、男の自宅で、少女が13才未満であることを知りながら、下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。 男は、容疑を否認しています。