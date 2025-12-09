ニューストップ > 国内ニュース > 殺人未遂後に飛び降り死亡した男、容疑者死亡のまま書類送検 京都府 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 殺人未遂後に飛び降り死亡した男、容疑者死亡のまま書類送検 京都府 2025年12月9日 14時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 京都府京都市で去年12月、女性が元交際相手の男に包丁で切り付けられた事件 男は事件後に逃走し、京都縦貫道で約10メートル下に飛び降り、死亡した 警察は男を容疑者死亡のまま、書類送検した 記事を読む おすすめ記事 入院報告のゆたぼん バイク走行中に交通事故に遭っていた「対向車線から車がいきなり」精神も深刻事態「すごいトラウマ」 2025年12月8日 20時47分 【速報】元プロ野球選手（43）を20代女性2人へのわいせつ未遂容疑で8回目の逮捕…これまでの被害者は10代・20代の女性11人に 福岡ソフトバンクホークスで「堂上隼人」の名前でプレー 神奈川県警 2025年12月9日 11時0分 行方不明のまま3年、岡山の中学3年生・梶谷恭暉さん 島でスマホ発見も…母「親名義でも中身開示できず…手がかりが」 2025年12月9日 13時21分 愛知・小牧市の20代姉妹がはしかに感染 名古屋の地下鉄など利用 県は予防接種を呼びかけ 2025年12月8日 21時3分 バッテリィズ・エースの拡散が物議…「投稿を削除してください」「女性からしたら恐怖でしかない」の声 2025年12月8日 18時33分