近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が12月8日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。来季も阪神の強さに太鼓判を押した。今季セ・リーグ2位のDeNAはアンソニー・ケイ投手（30）、アンドレ・ジャクソン投手（28）、トレバー・バウアー投手（34）ら助っ人投手陣が保留者名簿から外れた。来季も阪神のライバルと思われていたが、金村氏は「桑原（将志）も西武行ったしな。ちょっと厳しいね」