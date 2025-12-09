お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が9日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の欠席が続いていることを詫びた。山里は「みなさま、この度は申し訳ございません」と謝罪の言葉を記した上で、「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます」と報告。「また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「謝ら